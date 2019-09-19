後龍鎮外埔合歡石滬，是目前台灣全島僅存的石滬之一。〔紀介五提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣後龍鎮外埔沙灘，擁有台灣本島目前僅存的合歡、武乃等2座石滬，並在2015年獲得文化部列為文化景觀，後龍鎮公所為維護這2座「鎮寶」，特別舉辦石滬文化節，今年石滬節即將在9月28日教師節當天下午舉行，並從20日起接受民眾報名，名額500人，由於以往報名踴躍，都是以秒殺結束，鎮公所呼籲民眾把握機會。

據後龍鎮長朱秋隆表示，位在後龍鎮外埔的合歡、武乃等2座石滬，根據考據，確實是由早年居住在後龍地區的道卡斯族人所建造，用來抓捕魚類，石滬建成歷史超過百年，留存至今只剩2座，是台灣本島沿岸僅存的文化古蹟，因此，後龍鎮將這2座石滬視為「鎮寶」。

所謂石滬，是早年漁民們利用況岸的石頭，堆疊成天然的捕魚陷井，利用海潮漲退原理，在海水漲潮時將魚兒帶入石滬內，在海水退潮時，魚兒困在石滬中，漁民再予捕撈，是先民與海共存的生活智慧展現。

後龍鎮公所為重視石滬文化保存，特別選在每年東北季風即將展開前，舉行石滬文化節，邀請全國民眾前來參與，並了解先民如何利用石滬捕魚的生活文化，並藉此呼籲民眾取之海洋、愛護海洋。

今年的石滬文化節，特別定名「守滬海洋．與海共生」，除了安排石滬捕撈體驗、海洋闖關遊戲、海洋文化小學堂及精彩的藝文表演，並準備精美禮物送給大家。活動將從20日起接受報名，名額只有500位，鎮公所希望有意參加的民眾好好把握。

後龍108年石滬文化節將開鑼。〔謝明俊攝〕

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