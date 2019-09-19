由外貿協會主辦的台灣國際美容展（TAIWAN BEAUTY）19日起於世貿一館登場，外貿協會秘書長葉明水指出，TAIWAN BEAUTY是台灣眾多美容展中唯一聚焦B2B的美妝產業展，今年更擴大跨足行銷、產業、展覽三處進一步「全球化」，除了展出MIT美妝保養品外，還有美容生技與美妝科技智能等，期10年內打造成亞洲指標性的美妝專業展。

今年「台灣國際美容展」計有65家國內外廠商參展，包括盛香堂、慶生堂、士紙集團轉投資的日和士林（氧顏森活）、芙彤園、佐登妮絲、汎歌化粧品等，聚焦「安全及天然保養」、「新創美妝」、「多國流行美妝」、「台灣最強伴手禮-面膜」與「在地植萃配方」等，其中，士林紙業集團旗下日和士林的氧顏森活眼膜更在新加坡屈臣氏造成熱銷，士林紙業第三代創業的日和士林自2017年創業以來，近三年已將通路拓展至新加坡、白俄羅斯等，今年底新加坡更有望拓展至100家銷售據點。

此外，今年國際美容展最強拓銷策略就是展出期間將進行全球零售通路採購大會，國際指標性百大買主包括馬來西亞零售龍頭百盛集團（PACKSON)、澳洲藥妝連鎖powersave、俄羅斯藥妝連鎖Trade house等均將來台採購，預計今年商機可望超越去年的1193萬美元。

根據經濟部統計，台灣化妝品產業產值連續9年正成長，2017年全年為新台幣193億元，而台灣化妝品出口值2018年達8.32億美元（約近250億新台幣），較2017年成長11.33%，主要出口至中國、香港、美國、英國與日本等，唯今年前7月出口值4.1億美元反而較去年同期減少14.5%，顯見台灣國際美容展更需全球化決心；葉明水同時指出，2017年統計國內化妝品廠商計1045家，且多為員工規模小於50人之中小企業，透過貿協創造TAIWAN BEAUTY美妝平台，讓台灣美妝品牌行銷全世界！

(工商 )