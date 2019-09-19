南韓17日發現首例非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今天表示，周邊國家只有台灣跟日本守住，他上任第一天就宣布疫區旅客手提行李100％檢驗，所以台灣守住了。

蘇貞昌指出，非洲豬瘟病毒從中國大陸向外擴散以來，周邊九個國家完全淪陷，17日是南韓淪陷。有人說因為台灣是海島，所以容易防患，「若真如此，為何菲律賓已淪陷？為何到現在只有台灣跟日本守得住？」

蘇貞昌說，這是因為台灣嚴格把關，他上任第一天就到機場宣布疫區來的旅客，手提行李100％檢驗，所以八個多月來，台灣守住了，如果沒有守住的話，端午節就沒有肉粽吃。

蘇貞昌說，有人邊吃豬肉邊批評政府沒有做事，但如果台灣也淪陷，養豬產業2,000億元產值，不只將有巨大損失，還要去化600萬頭豬，慘況無法想像。

此外，蘇揆指示各部會繼續努力，一點都不要掉以輕心，從境外漁船的走私、船員廚餘、邊境管制，絕對不能有任何的鬆懈。

(工商 )