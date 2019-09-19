Lamigo桃猿隊轉賣日本樂天集團，正式退出台灣職棒市場，領隊劉玠廷表示，這代表中職的中小企業球團時代已經結束了！桃猿隊交棒給樂天將會發揮最大綜效、也是最好的結局。

從小就是職棒迷的劉玠廷表示，他從2004年當兵退伍後加入球隊，16年來的職棒經營經驗，跟著球隊歷經高低潮，讓他很滿足、沒有遺憾了。

Lamigo桃猿隊從今年7月3日宣布轉售後，劉玠廷表示，這段期間接觸過若干國內外的企業，其中以樂天集團最積極，樂天集團有很多其他產業可以進行運動行銷，所以這是最好的結合。

尤其樂天集團取得台灣的純網路銀行經營權，劉玠廷指出，網路銀行與球隊合作可以發揮最大的綜效，打開知名度與市場，所以球隊交棒給樂天是最好結局。

至於Lamigo的母企業集團未來還會接觸棒球的可能性，劉玠廷說，台灣職棒的中小企業球團時代已經結束了！Lamigo轉賣球隊之後將會正式離開職棒市場，目前先把工作做好，交棒之前戰戰兢兢完成目標。

2003年底進入中職的La new集團的劉家父子，將對台灣職棒揮揮衣袖，不帶走一片雲彩，劉玠廷說，未來的事未來再說吧！

(中時 )