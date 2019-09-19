台灣每5分6秒鐘就有一人罹患癌症，每年至少30萬個家庭共同面對癌症，雲林縣癌症排名第一名是肺癌，臺大雲林分院成立「肺肺揚揚病友會」。副院長劉宏輝表示，癌症病患最需要的是「正面」，正確面對疾病、想正面的事、活得正面、不要放棄對生命的追求。
「肺肺揚揚病友會」19日在斗六後火車站樂頑烘焙工作坊舉行，臺大雲林分院胸腔內科主治醫師、醫務秘書陳崇裕表示，跳脫傳統的演講、衛教方式，首次以手作烘焙坊取代，除了傳遞健康的觀念，也讓病友在快樂的氣氛中分享經驗。
陳崇裕表示，癌友的飲食指南和一般人差不多，以新鮮天然食材為主，少吃添加物食品，要少鹽、少糖，糖分的攝取對治療有影響，但不是全禁止，維持在正常的醣化就好。有些癌症可能需要補充特定維他命，一般只要三餐營養均衡就好。
陳崇裕說，抗癌生活主要兩件事，一是健康飲食，二是快樂的心情與正向的態度，這也是為何舉辦手作烘焙會病友會，跳脫疾病嘗試一些不同的生活。
神經內科主治醫師、副院長劉宏輝表示，許多研究指出心情好的免疫力比較強，罹癌時最重要的是正確面對疾病，做最好的處理，也不能放棄正常人生的追求，對未來有憧憬，過程中也要接觸更多的人，保持好心情。
劉宏輝說，從人與人相處過程中，自己更加快樂，真正從心裡快樂起來，對身體免疫力一定有幫助。
(中時 )
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