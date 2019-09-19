台北市長柯文哲上任後，要求市府局處取消訂報，今年初進一步要求附屬機關如區公所、四大公司能不訂就不訂；現傳出，原本市府補助里長、鄰長免費報紙也要取消。今市議會民政委員會上，議員齊聲炮轟此事，揚言如果民政局無法說服柯文哲全面續訂里鄰長報，將對明年度預算下但書，若不補助將不能動支預算；局長藍世聰則為難表示，此事非民政局能夠決定，但會繼續和市府溝通。

里鄰長報補助自1996年開始，全市9000多位里鄰長可自行選擇要看哪一份報紙，每月300元費用由市府埋單。

國民黨議員王浩今在民政委員會開第一槍痛批這項政策，他指出，個人意志不能凌虐老百姓想法，柯文哲自己不愛看報紙，里鄰長為什麼不能看？他要求民政局提出里鄰長平均年齡，並說明里鄰長年齡較長，習慣看紙本報紙勝過網路新聞，「憑什麼柯文哲愛看網路，大家就不能看報？」

對此，藍世聰表示，里長60歲以上者占60％、鄰長70歲以上者占70％，確實年長者占多數。不過，因應市府要推動「無紙化政策」，本來去年就要取消里鄰長報紙補助，但遭議會反對而暫緩，此次向市長報告，市長意志仍頗為堅定，不過，改為先調查里鄰長意願，結果，有52％想繼續訂報紙，48％希望可以改為補助300元通訊費，因此，整體預算不變，每年約是3479萬元，但將分別以訂報、通訊費補助兩種方式進行。

親柯議員林國成、徐立信也看不下去，林國成指出，很多里鄰長就是喜歡看這一份報紙，因為他們通常都50歲以上，習慣看報紙而不是網路，且里民也可以一起看報紙，是一種服務；他強調，台南、高雄市現在都開始編列里鄰長報，台北市卻要取消，這樣不好，議會不排除下一個但書，若沒有里鄰長報預算，不得動支民政局預算。

徐立信也說，希望這項政策暫緩，假如市府改補助里鄰長300元「通訊費」，有法制上問題，還需要安排核銷人力。最後，民政委員會召集人應曉薇要求，既然委員會內過半數議員都對取消里鄰長報有意見，民政局應把意見帶回去報告給市長。

(中時 )