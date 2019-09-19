艾成、張芸京19日出席福音餐會，艾成現場分享自己如何走過生命低谷，他受訪時被問到近日王瞳與馬俊麟在健身房被拍到，兩人還一起吃宵夜，引發外界譁然，對此，他坦言，「當然我身為她的『那個』，當下還是覺得怎麼會這樣。」語中隱含玄機，被眾人追問他與王瞳目前關係，他回應，「我們沒有分手，還是在一起。」

艾成表示，「這兩年的確是聚少離多，男、女朋友聚少離多難免出問題，當然這問題不是第三者，不管是男、女朋友還是夫妻，一定要多溝通，就算以後真的沒在一起，我們至少很努力溝通過。」對於王瞳與馬俊麟一起吃宵夜，他坦言自己事先不知道，「我覺得影片看起來沒有什麼，他們真的只是朋友，就是演員上面的友好關係，有一點點……友好啦，再好一點點，大家不要太多去揣測。」

艾成透露與王瞳沒分手。（吳維書攝）

艾成提及王瞳這兩年工作滿檔，連7天長假都沒有，他很希望可以帶她去玩，兩人一起去旅行，不管在台灣，還是在國外都好，目前兩人大概維持一周見一次的相處模式，他心疼地說：「大家不要看她外表亮麗，身體整組壞光光，大家多幫她禱告，她身體真的不好，連經期都很混亂，很希望帶她去玩。」

(中時 )