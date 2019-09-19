徐詩婷從小在南投中寮長大，國中就讀爽文國中時遭逢921大地震，靠著大家的陪伴走過傷痛，她後來念到研究所畢業，選擇回母校爽文國中擔任教師，陪伴像她以前一樣的偏鄉孩子們。

歐嘉文律師當年就讀的台中市石岡區土牛國小，被地牛翻身重創全毀，他說地震本身並不可怕，可怕的是受到地震重創區域的人民未能獲得即時救援與幫助。所幸在各方迅速投入人力及物力救援，讓滿目瘡痍的重災區充滿著溫暖與關懷；如今轉眼自己已長大成人，他非常感念當時挺進災區協助救災的人。

今年是921震災20週年，教育部與日本台灣交流協會共同邀集台日專家學者於今天假國立自然科學教育館舉辦「台日災後重建及防災教育經驗交流」，邀請曾於921遭遇傷痛，當時是災區學童爽文國中徐詩婷及土牛國小歐嘉文，分享當時的心路歷程。

教育部次長范巽綠政次致詞時指出，20年多來台日兩國在震災重建與防災的互動，建立了深厚情誼。11999年台灣竟然發生921大地震，日本民間及學界無論是在當時災害搶救與震後重建，都給予台灣最大的支持與幫忙。2011年時，日本不幸發生311大地震，臺灣政府、民間單位以及民眾捐款共計68億5466萬元（200億日元），捐款總金額超過全世界任何一個國家排名第一。

與會的政府代表、國內外專家學者分享921震災及311東日本大地震災後重建經驗、校園防災教育推動實務及防災科技與校園耐震補強技術等議題，讓現場聽眾得以藉由日本與臺灣的經驗及案例，透過對話相互學習。

在台日雙方代表及與會單位的共襄盛舉之下，更強化台日之間災害領域相互交流與學習，並持續建立長久的合作夥伴關係，面對全球氣候變遷災害更加頻繁的情況下建立耐災與抗災能力，深植災害風險意識，將防災內化成為生活的態度。

(中時 )