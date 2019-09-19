朱蕾安將披婚紗。CH WEDDING提供

朱蕾安和老公婚紗照曝光。CH WEDDING提供

朱蕾安說老公不是圈內人，所以比較低調。CH WEDDING提供

女星朱蕾安曾演出八點檔《春梅》、《加油！美玲》等戲，今（19日）開心分享喜訊，宣告自己將成為9月新娘，她和另一半9月登記結婚並辦家宴，10月補請婚宴。因戀情實在太低調，讓一票粉絲驚訝不已，但對於自己的偶像能夠迎接人生不同的階段的美好也都紛紛獻上祝福，直呼「婚紗照好美」、「女神一定要幸福」 。

對於喜事，朱蕾安表示因為老公不是圈內人，所以比較低調，連臉書公開的婚紗照都只有她一個人的身影，在追問下只透露夫家姓張，是從事藝術領域工作，婚後除了協助夫家經營藝術事業外，也不排斥繼續從事演藝工作，老公也很支持她去做自己想做的事。

談及2人戀情，朱蕾安笑說其實是工作認識的，「有次直播訪問他因此認識，一聊才發現我們當鄰居已經超過15年。我們住在相隔走路不到100步距離，連過馬路都不用，真的就在旁邊，朋友都笑說我們根本是《向左走向右走》的電影情節」。

提及求婚情節，朱蕾安說交往2年後，有次老公特地在美國偷偷買了訂婚戒，憑感覺選了他覺得「平常牽手差不多是這個」的大小戒指向她求婚，沒想到真的剛剛好，更證實老公的細心與體貼，於是就這麼被套牢了。

(中時 )