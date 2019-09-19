鴻海集團創辦人郭台銘退黨又宣布不參加2020總統大選連署。對此，台師大政研所教授范世平表示，終於知道郭台銘為什麼要急著退黨了，因郭要與國民黨徹底脫離，不想幫韓助選。

范世平在臉書發文說，上週六郭台銘忽然宣佈退黨，為何要做如此激烈的反應？他原本以為是這些黨國大老刊登的廣告觸怒了郭，或是這31人中有人得罪了郭，但這些理由好像都無法充分解釋，因為這些大老很多早就遠離了政治，而這個廣告的發起人連戰還是郭台銘再婚時的主婚人，郭實在無需得罪這些人。

不過，他說，11日郭台銘拍了兩隻廣告，一隻是參選，一隻是不選，可見郭已經做了不選的準備，「如果郭台銘準備不脫黨參選，為何急著退黨？我認為郭是因為即便不選，也不想履行當初公開的承諾：黨內初選若輸就支持贏的人」，所以郭台銘急著退黨，就是與國民黨徹底脫離，不要叫他幫韓國瑜助選。

(中時電子報)