橫亙在長江兩岸的江蘇省蘇通大橋上游1公里處，江水下深埋1個連接蘇州和南通的超大電力管線「蘇通GIL管廊」，長5468.5公尺，盾構直徑12.07公尺，能通百萬伏特，日前正式通電，是淮南、南京、上海特高壓輸變電工程的「咽喉」專案，華東特高壓交流環網至止建構完成。

由於長江江面寬廣，無法以高壓電塔兩岸拉線方式建構電網，為此，大陸電力部門決定採用GIL技術取代。GIL是「氣體絕緣輸電線路」簡稱，為架空線路的安全而靈活的替代方案，採用金屬導電杆輸電，並將其封閉於接地的金屬外殼中，通過壓力氣體絕緣，具有傳輸容量大、損耗低、人身安全水準高、電磁場極低、不受環境影響、運行可靠性高、節省占地、無電(熱)老化等顯著優點。輸送相同的電力時，占據的空間要小得多。

由於蘇通GIL管廊埋深最深處為水下74.83公尺，水土壓力超過0.8兆帕，是目前大陸江河埋深最深、水壓最高的隧道，且長度5468.5公尺，施工困難，用大直徑盾構機掘進，最大的挑戰是管廊管片的防水。

為此，負責施工的中鐵四院聯合西南交通大學等高校，採用高水壓盾構隧道管片接縫防水性能試驗系統，從三個方向進行自動載入水壓，做大量不同密封墊、不同接縫張開量下的防水試驗。

最後決定為管道加兩道防護盾，即雙道密封墊防水。管片外側密封墊能抗1.6兆帕水壓；內側密封墊則能抗1.92兆帕水壓，能抗3.52兆帕水壓，是0.8兆帕實際水壓的4倍多。

(旺報 )