桃園捷運公司A1台北車站站務員18日來電通報，在B1層PAO處有一迷失老人需要警方協助，捷警隊員警吳滄嚴、吳南翔立即前往處理，發現該老婦說話帶有濃厚的大陸口音且重聽，並有迷路傾向，員警跟桃園捷運員工及志工與該名老婦溝通非常吃力，常常雞同鴨講，遂先將老婦帶返護送至站內分隊駐地休息，再慢慢與老婦溝通協助尋找家屬。

吳滄嚴先安撫老婦的情緒，再請志工大姐仔細檢查該老婦身上有無攜帶任何證件時，發現口袋內有一張中國農業銀行提款卡，吳南翔再透過警政資訊系統查詢，終於找到老婦女兒，通知其至桃園機場捷運台北車站帶回。

老婦女兒表示，母親居住於大陸北京，常來到台灣依親，這此已是第5次來台，每次來台都留在家裡，很少獨自離開三重住處，日前母親因想念北京家鄉的友人，與女兒說想搭機回去北京，因女兒工作忙碌，沒有將老婦的話放在心上。

昨日上午張姓老婦獨自從三重住處離家，想要搭乘桃園機場捷運到桃園國際機場轉搭飛機回北京，疑因不熟悉方向，結果坐到台北車站不知所措，所幸經桃園捷運員工及員警及時協助下，讓張婦回到女兒身邊，家屬非常感謝警方積極為民服務。

(中時 )