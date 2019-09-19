中秋一過雖然體感上仍覺得熱，但下班時能看到天空已暗日照時間似乎縮短了，秋季漸漸到來，各大餐廳也陸續推出秋天的食材，而秋季偏乾，這時就要介紹黑毛屋本家「大和芋牡蠣海陸鍋」，使用來自日本的頂級山藥「大和芋」，而日本人認為大和芋是滋潤身體的「生藥」，即可生食的藥材，具有補脾益腎、養肺、止瀉、斂汗之功效。

「黑毛屋本家」針對秋天首次推出季節鍋物「大和芋牡蠣海陸鍋」，主打使用來自日本的頂級山藥「大和芋」，以及「瀨戶內產牡蠣」等高級食材，並公開山藥火鍋專屬SOP吃法，在時序進入秋天時，讓有呼吸道以及皮膚發癢需要保養的人得到保護。

大和芋是日本黏性最高且味道最濃郁的頂級山藥，加上秋天正是盛產季節，並搭配來自瀨戶內產的牡蠣一同烹煮，口感絕佳。

黑毛屋本家有「日式鍋物傳教士」之稱，除目前「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「博多水炊鍋」，以及「博多明太子摩滋鍋」4種鍋物選擇外，每年春夏秋冬之際，都會嚴選當季新鮮食材，研發季節限定的鍋物料理。

「七彩栗子堅果雜炊」將番薯、栗子、銀杏、人參、毛豆、昆布鹽與白飯稍微炊煮，盛碗時再放上杏仁，一次體驗秋天濃郁氛圍。

而「大和芋牡蠣海陸鍋」的獨門煮鍋SOP，分別為煮、放、沾、炊四大步驟。首先「煮」必須將頂級山藥「大和芋」煮1分半後，沾著沾醬一起品嘗大和芋本身美味；接著「放」入瀨戶內海產的牡蠣、秋季時期最美味的石斑魚，以及使用台灣產蛤蜊，並加入蝦仁、魚漿做成的蛤蜊丸子，搭配雞骨熬製而成的特製高湯底烹煮；再將煮好的海鮮「沾」海鮮醋、肉類沾黑松露味噌，磯雪昆布則是先捲在肉裡(西班牙伊比利豬或是雲林黑羽土雞肉)，再沾些許松露味噌一起入口；最後「炊」則是將番薯、栗子、銀杏、人參、毛豆、昆布鹽與白飯稍微炊煮，盛碗時再放上杏仁，完成最後一道「七彩栗子堅果雜炊」，一次體驗秋天濃郁氛圍。

(中時電子報)