台北市長柯文哲2104年勝選後，自詡沒帶選舉團隊進市政府，但近來卻屢遭質疑，將「柯家軍」人馬安插進市府或附屬單位任職，實際上卻協助台灣民眾黨、政治相關事務。今市議會民政委員會上，議員輪番質疑柯家軍的人馬搶占市府各局處機要缺，領高薪卻在忙著選立委或是政治事務，根本是「違章建築」。

市議員王浩今詢問祕書處，北市府目前有多少人占局處機要職缺，實際上是「違章建築」者？例如社會局有一位要去選立委的（指甫辭職的社會局長室秘書蔡宜芳）。他要求，祕書處1周內將各局處機要的工作內容、薪資、出缺勤記錄列表給議會。

市議員侯漢廷也質疑，根據祕書處書面報告，媒體事務組今年上半年拍攝市政推廣影片80支，但其中像是柯文哲自詡「公事包」，酸高雄市長韓國瑜草包、蔡英文總統是菜包的影片，與市政絕無關聯，這又是誰在負責拍攝、寫劇本？

另名議員陳怡君也指出，柯文哲的官方Line帳號既會宣傳市政，也PO民眾黨入黨資訊、上網路直播節目的訊息，雖說幕僚都稱經費來源是「民間友人」或夫人陳佩琪，但敢做要敢當、政治就是找回良心而已，這些訊息到底是不是占著市府顧問職、機要職的人做的？

對此，北市祕書長張哲揚澄清，這些機要不是「違章建築」；媒體事務組官員則說，「公事包」的影片確實是市政行銷宣傳，由組員柯昱安擔任統籌PM。

雖然市府官員否認，但民政委員會議員均要求，祕書處應提出SOP，無關市政的事情，例如拍影片，不能用祕書處的人來執行；針對這樣的情形，也應到民政委員會專案報告。

(中時 )