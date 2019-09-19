消防局第三大隊19日到蘆竹區光明國小舉行防災教育體驗活動，小朋友認真演習。（甘嘉雯攝）

消防局第三大隊19日到蘆竹區光明國小舉行防災教育體驗活動，小朋友認真演習。（甘嘉雯攝）

學生學習CPR。（甘嘉雯攝）

1999年9月21日台灣南投集集發生芮氏規模7.3強震，造成2415人死亡，29人失蹤，消防局於921地震防災日前夕，19日在蘆竹區光明國小辦理防災教育體驗活動，讓學童學習地震來臨時的正確應變方式，並結合CPR、滅火器、消防栓射水及濃煙體驗等一系列宣導活動，期能將防災知識從小扎根，面對災害能夠從容應變。

桃園市政府消防局第三大隊長殷明坤表示，921歷史的傷痕轉眼間已經20年了，防震應變工作與教育，政府各級機關、學校與民間團體正努力地深植在下一代的學習生活中。

殷明坤特別提醒民眾，勿輕信近來通訊軟體line轉傳的「黃金三角」避難方式，地震災害正確應變方式為「趴下」、「掩護」及「穩住」，正確的避難才能在地震災害中，多爭取獲救的機會。

另外也提醒民眾居家應裝設「住宅用火災警報器」，以提早發現火災，降低人命傷亡，鼓勵民眾可至「消防防災館」網站https：／／www.tfdp.com.tw全面體驗學習防災知識，有機會獲得I PHONE手機、掃地機器人等大獎。

(中時 )