這場員警動作俐落矯健壓制逃逸移工的過程，讓路過民眾豎起大拇指稱讚。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

台中市西屯區福科路與福裕路口，18日下午被發現1輛自小客車左右搖晃且擦撞安全島，警方見狀立即尾隨於後並鳴笛攔查，警方在福科路下車查證身分時，車上駕駛及乘客共6人棄車逃逸，兩名員警發揮平時訓練的成果，快速將其中1名25歲潘姓後座乘客壓制在地，並上銬逮捕，經查該潘姓民眾為勞動部2015年發布的行方不明外籍移工，案經警詢後，移請內政部移民署中區事務大隊台中專勤隊接續辦理。

台中市府警察局第六分局永福派出所警員徐孟群、樊家懿18日下午1時許執行巡邏勤務時，發現1輛自小客車行車不穩且擦撞安全島，馬上鳴笛上前攔查，車上6人疑似心虛故立即棄車逃逸，員警2人見狀迅速壓制其中1名後座乘客，上銬移送法辦，持續循線追緝其餘逃逸民眾。

這場員警動作俐落矯健壓制移工的過程，讓路過的民眾豎起大拇指稱讚，當下只有2名員警對上6名民眾，警方迅速發揮平時訓練成果，壓制逃逸的民眾，「波麗士大人維護治安真的很厲害！」

(中時 )