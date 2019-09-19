失智症成潛在社會危機 健走活動喚國人重視

強調重視失智症患者與家屬喘息照顧的「Run伴」健走活動從日本傳入台灣3年，今年共有22個城市響應，台南場10月5日在台南大遠百啟程，藉由家屬帶著失智患者的健走活動，讓社會給予更多支持。

台灣失智症者27萬人，台南市領有失智症手冊換者有5010人，但潛在患者高達2萬3000人，亟需照顧的中重度患者約2000多人，這群人不只需要照顧，照顧的家屬也需要喘息服務。

台南市目前照服員約1500人，多數都受過失智症照顧訓練，政府推動長照2.0計畫中，失智症照顧補助依照低收、中低收與一般戶，從全免到8成5，家屬可將患者送到6間日照中心與38家失智照顧據點，提供照顧者得以喘息。

台南市今年在七股區成立全市第一家失智家屋，與一般日照中心及據點不同，這裡可為失智症患者提供24小時照顧服務，最多收9位患者。

台灣每13人就有1位失智症患者，社會上失智老人走失案件層出不窮，成為社會潛在危機，台灣2017年起引自日本的「Run伴」健走活動，從7個縣市擴展到22個縣市，台南市在10月5日響應，已有350人報名參與，希望參加人數可達500人，透過活動傳達失智症者需要陪伴的重要，喚起社會更多人重視這項疾病。

台南市長黃偉哲表示，台灣未來進入超高齡社會與少子化現象一樣，都與國安問題，長者更需要人幫忙與協助，伴走只是個形式，讓失智症患者走出來讓社會各界接受才重要。

影片：https：／／youtu.be／QhwOtFxBYNI

(中時 )