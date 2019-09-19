英超近3個賽季積分榜前6名都是被六大豪門(Big 6)包辦，可見彼此之間的競爭有多激烈。本季英超進行完5輪賽事，Big 6也已搶佔前7名位置，唯一擠上榜的只有2015-16賽季奇蹟封王的「狐狸」萊切斯特城。由於狐狸擠進第5名，切爾西和兵工廠只能排在第6和第7。不過從第3名的熱刺到第8名的西漢姆聯，目前戰績都是2勝2和1敗，僅有得失球差和進球數多寡的分別。

本週英超有兩場焦點戰，都是前6球隊之間的對決。週六(9/21)晚上7點半，本季狀況頗佳的萊切斯特城坐鎮王權球場(King Power Stadium)，迎戰仍在苦求2008年聯賽盃冠軍後首個錦標的托特納姆熱刺。週日(9/22)晚上11點壓軸大戲則是傳統的「紅藍大戰」，5連勝獨居榜首的「紅軍」利物浦，前往斯坦福橋挑戰「藍軍」切爾西。

萊切斯特城近年持續流失主力，從坎特、馬雷斯、德林沃特到馬奎爾，奪冠後的3個賽季年終排名分別是12、9、9，但狐狸並未因此氣餒，也相對補進了恩迪迪、佩雷拉、瑟因居和麥迪森等實用性球員，今年夏天以7,000萬鎊出售英格蘭中衛馬奎爾給曼聯，獲得充裕資金補充人才，再買進比利時國腳蒂萊曼斯和西班牙前鋒佩雷斯，打造出可媲美15-16賽季奪冠的堅強陣容，開季4輪2勝2和保持不敗，是奪冠年6連不敗後最佳開局，直到上週作客曼聯，被對手罰進十二碼球才破了不敗之身。熱刺首輪逆轉阿斯頓維拉有個不錯的開局，接下來3輪卻僅獲得2和1敗，但隨著孫興慜解禁復出，阿里、班戴維斯和恩東貝萊等主力傷癒回歸，熱刺上週在主場以4：0大破水晶宮，孫興慜獨中兩元表現優異。翻開兩隊近3季交手紀錄，熱刺4勝1和1敗佔盡上風，上賽季更是主客雙殺狐狸，但有一點值得留意的是，熱刺週中還要作客對奧林匹亞科斯，進行歐冠第一輪小組賽，遠征希臘回國不到3天時間，面對以逸待勞的狐狸難佔優勢，推薦讓分玩法，萊切斯特城+1主勝。

切爾西在首輪0：4慘敗給曼聯後表現漸入佳境，隨後包括歐洲超級盃在內的5場比賽2勝3和(歐超盃最終PK不敵利物浦)，但藍軍本季最大問題在防守，開季至今場場失球，包括週中的歐冠第一輪小組賽主場0：1敗給瓦倫西亞，總計前7場比賽失掉14球，即使天才前鋒亞伯拉罕近3輪聯賽攻入7球，可能也不足以填補防線的漏洞，再加上近況極佳的中場小將蒙特在歐冠小組賽受傷，總教練蘭帕德可要為排陣大傷腦筋。利物浦開季5連勝，還先搶下歐洲超級盃冠軍，週中在歐冠第一輪小組賽也嘗敗績，連歐洲最佳後衛范迪克都出現要命失誤，不過紅軍上季在歐冠的客場比賽也曾敗給拿坡里，但仍以小組次名出線並最終贏得冠軍，所以這場敗績對紅軍並不至於有太大影響。回顧兩隊近3季交手紀錄，8場比賽各取得2勝4和2敗，利物浦近2季作客斯坦福橋都未能贏球，相信本季也會是一場硬仗。兩隊本季在進攻上都表現強勢，但切爾西防守不敢恭維，紅軍本季在聯賽的防守數據也有下滑跡象，因此本場推薦總分大小玩法，首選2.5球大。

(中時電子報)