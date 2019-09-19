廣大興案， 前總統馬英九批小英護漁權要像個政府， 對此總統府發言人張惇涵表示，馬前總統也曾擔任國家元首，應該更能深刻體會，面對中國的打壓及威脅，台灣不分朝野對外更要團結一致，而不是面對中國噤聲，對台灣內部嗆聲。

馬英九昨天深夜在臉書表示，廣大興28號漁船血案發生6年後，馬尼拉地方法院18日一審判決8名涉案的菲律賓海巡隊員殺人罪成立，判處8至14年有期徒刑。當年政府提出了具體有效的行動，反觀民進黨政府，「顧主權」的口號沒有停過，但連捍衛「漁權」都做不到，對日本在沖之鳥礁周邊公海濫權干預我漁船作業、濫捕我漁民並脫衣搜索的劣行也默不吭聲。

對馬英九的說法，張惇涵表示，廣大興案歷時6年多，我們對於所有付出努力的過程都表達感謝，對於相關判決表示肯定，也期待台菲關係持續深化。面對中國的打壓及威脅，台灣不分朝野對外更要團結一致，而不是面對中國噤聲，對台灣內部嗆聲。

至於在關心漁民生計的部分，他說，大家也都還記得，2015年10月，台灣被歐盟列入漁業黃牌警告，但在蔡政府這幾年努力下，就在今年6月，我們已經解除了這項黃牌警告，守護了年產值400多億的漁產外銷。

(工商 )