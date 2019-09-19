大政治大爆卦-無色覺醒》黑韓生產線 綠側翼＋綠網軍＋綠議員 14:132019/09/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 從郭台銘退選後，藍綠一對一對決的態勢似乎底定。黑韓生產線也全面動工，一開始是綠側翼放出風聲，然後民進黨議員召開記者會是，最後綠網軍再興風作浪。 如今又有民進黨議員爆料市長韓國瑜為了挽救低迷選情，將從10月11日起請假3個月，拚總統選舉；雖然市府否認但是不能保證不請假。綠媒馬上抓住這點繼續大做文章。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨黑韓 無黨籍里長抱不平 04:102019/09/16 政治要聞 無懼黑韓產業鏈 李佳芬明早提告 23:122019/09/16 政治 關稅衝擊 美戶外用品業面臨漲價壓力 04:102019/09/17 全球財經 《國際產業》樂金顯示器啟動緊急機制，將裁減生產線員工 11:592019/09/17 財經 遏止黑韓歪風 李佳芬忍無可忍提告3人 12:472019/09/17 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》郭台銘棄選總統 是浪子回頭？ 未完待續？ 14:072019/09/17 政治 北漂媽媽駁倒戈 韓粉再度崩潰：別出來害人 18:222019/09/17 生活 轉單接不完，客戶聲聲催… 儒鴻印尼投資1.7億美元擴產 04:102019/09/18 財經要聞 實現人機協作生產線 原見機器人觸覺感測技術 犀利 04:102019/09/18 產業特刊 遏止黑韓歪風 李佳芬提告3名嘴 04:102019/09/18 地方新聞 政治熱門新聞 侯友宜、鄭文燦 奪幸福、滿意度雙冠市長 - 政治 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 - 政治 - 工商 郭韓大鬥法 李艷秋看完感嘆2句話... - 政治 呂秀蓮PK蔡英文？數萬網友投票印證他先知！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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