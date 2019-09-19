從郭台銘退選後，藍綠一對一對決的態勢似乎底定。黑韓生產線也全面動工，一開始是綠側翼放出風聲，然後民進黨議員召開記者會是，最後綠網軍再興風作浪。

如今又有民進黨議員爆料市長韓國瑜為了挽救低迷選情，將從10月11日起請假3個月，拚總統選舉；雖然市府否認但是不能保證不請假。綠媒馬上抓住這點繼續大做文章。

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(中時電子報)