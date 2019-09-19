國民黨總統參選人韓國瑜今日午間直播國政談長照，主張將長照改為全民保險制，未來個人、雇主、政府各出一部分錢，平均一位民眾一個月只要多繳一個便當的錢，如此才能避免現行制度下，長照涵蓋不足、財源不穩，且動輒出現中壯年人口為了照顧親人而離職的問題。

韓國瑜與他的國政顧問團總召集人張善政、醫療與長照小組召集人前台大醫院副院長王明鉅、陽明大學衛生福利研究所教授李玉春一同直播。韓國瑜指出長照財源主要靠菸捐和遺產稅，兩者都很不穩定且難以控制，很多企業想投入長照也會害怕，長照涵蓋面也不夠廣。王明鉅指出每年為了照顧家裡的人而影響工作者超過230萬，離職者更多達13萬，韓國瑜補充最近他市府也有位局長為了照顧老父親離職。

李玉春則說，如今的問題在於制度沒有建立起來，希望能建立可長可久的制度，吸菸率逐漸下降，未來菸捐絕對不夠，將導致長照涵蓋不足無法保障所有人，德國過去長照採用社會福利方式，結果社福的錢7成都用在長照，日本過去也用社福方式，如今撐不下去改用長照保險。未來長照保險，只要在收健保費時多繳一點錢，一個月平均多一個便當的錢，此外如果有工作，政府和雇主也會幫忙出，等於一個月有三個便當的錢，等到需要用時就能用。很多人擔心拖垮國家財政，但這和健保不同，財源來自保費，因此有多少錢做多少事，收到8百億就給8百億，並且制定評估機制決定誰優先使用，會更有效率。

韓國瑜表示很多年輕人以為長照跟年輕人無關，但一年50歲以下失能需要使用長照制度的有8萬人，例如外送出車禍導致失能者。王明鉅指出如果這樣的年輕人再活20年，每個月看護費5萬元，將需要1200萬，因此這樣的長照保險制度開辦，年輕人也會受益。張善政還舉例，新婚夫妻關心小孩生下來是否有缺陷，未來推出長照保險，也可以對此加以照顧，所有年齡層的人都可受益。韓國瑜總結，長照按照目前政府用補助的方式難以支持，因此未來要調整為保險，減輕政府與下一代的負擔。

(中時 )