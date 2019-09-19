台中市推動淘汰二行程機車，今年截至8月底止，淘汰率六都第一！加速汰除二行程機車，環保局響應環保署「宣導報廢獎勵金」方案，加碼推出報廢車數排名賽及抽獎活動，總獎勵金高達20萬元，鼓勵車行業者勤加宣導，加速退場汙染嚴重的烏賊車。

環保局表示，環保署今年5月1日起針對機車行推動「宣導報廢獎勵金」方案，業者成功宣導民眾報廢1輛二行程機車，就可獲獎勵金500元，今年截至8月底止，台中市二行程機車共淘汰1萬5366輛，淘汰率16.4％，六都第一。

為持續汰除二行程機車，環保局加碼獎勵金活動，包括「申請案件數量競賽」，統計業者宣導報廢通過審核的車輛數，取前20名獲得獎勵金，以及「抽獎活動」，業者活動期間向環保局完成申請，經審核符合資格者，即可參加抽獎。

響應宣導的車行表示，原先民眾到車行驗車或維修時，就會主動向民眾宣導汰除二行程機車相關補助資訊，環保署推動宣導報廢獎勵金政策，環保局再加碼獎勵活動，讓車行更有動力協助宣導相關資訊，幫助環保又有獎金，一舉兩得。

(中時 )