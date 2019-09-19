龍潭國小日據時代遺留下來的保險箱「奉安庫」成功被打開，老師傅吳坤浩（右）解鎖成就達成。（邱立雅攝）

龍潭國小日前祭出萬元獎金，徵求開鎖高手挑戰塵封數十年的「時光寶盒」，19日上午知名的開鎖達人吳坤浩受邀前來挑戰，眾人屏息兩個多小時等待，最終成功解鎖，原來奉安庫內部還有一個固定住的木櫃子，校長楊雅芳一一打開抽屜，不過裡面卻是空空如也。

準備迎接120歲的龍潭國小日前在校園儲藏室發現一個古老保險櫃，從外觀研判應是日本大正時期產物，因無鑰匙、當地鎖匠無人能開，校方祭出萬元懸賞令，徵求開鎖達人「開箱」。消息見報後，楊雅芳經過友人介紹，找上曾成功打開諸多日據時代保險箱的吳坤浩，邀請前來挑戰。

19日上午吳坤浩帶著開鎖工具，在奉安庫前進行挑戰，先把撞歪的把手輕敲回正確位置，接著把鑰匙鎖頭解開，最後專心解碼刻著片假名的密碼鎖。密碼鎖總共有3個字，字母排列是25的3次方，吳坤浩說大約半小時就解開前兩碼，第3碼花了比較久的時間。整個解鎖行動約花了2小時又10分鐘。

吳坤浩從事開鎖約有40年經驗，解開的日據時代保險箱也上百個，此次輕鬆解開百年奉安庫，吳坤浩說難度大概是「小學等級」。吳坤浩解釋奉安庫內部的木櫃子應無暗櫃，外觀如此厚實應該是放置沙子防火。

打開奉安庫後，楊雅芳一一打開內部的木抽屜，卻發現裡面什麼也沒有。楊雅芳坦言有點失望，原本期待裡面應有紙本文件，不過這座保險箱在年底校慶前會放置在校長室，未來會放置在校史室內保存。

(中時 )