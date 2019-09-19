嘉義縣長翁章梁今日化身成「阿梁師」（左）特地展現廚藝。（張毓翎攝）

現場還展示「香蕉奶酪」及「秋葵泡菜」，眾人紛紛稱讚「超好吃」。（張毓翎攝）

嘉義縣政府人力發展所19日上午在縣府舉行「嘉義優鮮」廚藝教學影片上線記者會，縣長翁章梁在大林鎮民代表張伊芊指導下，現場以大林鎮特產烏殼綠竹筍烹飪「竹筍煨蛋」。翁章梁表示，民眾在家觀看影片，並運用在地食材，將美味的佳餚分享給親朋好友，一起幫助各鄉鎮市農漁產品行銷。

翁章梁今日化身成「阿梁師」特地展現廚藝，他一邊炒菜一邊說，以前參加學運時，經常負責料理食物給室友吃，手藝自認還不錯，19日晚間7點先首播第一部介紹大林鎮特色料理–竹筍煨蛋，之後會陸續上傳15個鄉鎮的特色料理，歡迎大家到youtube網站，訂閱「翁章梁」頻道收看影片。

翁章梁指出，2003年人發所創所時，他是首任所長，如今擔任縣長後，人發所新團隊積極推動創新業務，例如：3月開設的「網路直播」課程，目前是整個中央、地方政府公務研訓機關裡，唯一提供這項服務的機關，未來也希望透過網路宣傳方式，讓嘉義在地好食材推廣到全台。

現場還展示由竹崎鄉代表邱韻潔，使用當地香蕉製作出的「香蕉奶酪」，及議員林緗亭服務團隊主任張意憬，以鹿草農特產秋葵料理的「秋葵泡菜」，眾人也紛紛稱讚好吃。翁章梁說，民眾可使用一般家庭看得到的廚具，在家實際製作，簡單烹調出健康、與眾不同的美食。

人力發展所表示，這次「嘉義優鮮」教學影片目的，希望大眾透過趣味影片，學習以嘉縣特色農漁產品，做出可口又誘人的餐點，而現在旅遊趨勢中，「美食」是吸引觀光客造訪一大因素，故推出「嘉義優鮮」影片的教學模式，帶動地方廚藝人才投入餐飲研發，促進觀光發展。

翁章梁與美女民代一同大展廚藝，推廣嘉縣農特產品。（張毓翎攝）

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