每年的九月和十月網球各大賽事多在亞洲地區舉辦，上週才剛結束的有WTA廣島公開賽、WTA鄭州巡迴賽、WTA江西公開賽，本週現正開打的有WTA廣州公開賽、WTA泛太平洋巡迴賽、WTA首爾公開賽，月底武漢、成都、珠海、北京…等各大城市也等著上演精彩的網球大戲！

網球賽事舉辦在亞洲對我們球迷來說極為幸福，不似美洲、歐洲開打的巡迴賽還要熬夜觀看，亞洲賽事大多從台灣時間中午一路打到晚上，瞄準喜歡的球星一路支持，不會因為時差而錯過任何精彩鏡頭！

台灣一姐謝淑薇本週參與的賽事是WTA泛太平洋巡迴賽，這項WTA470積分的比賽本屆高手如雲，第一種子由當今世界排名第4的地主大坂直美領銜，再來還有世界第8的荷蘭好手貝坦絲(Kiki Bertens)、14的美國小將史蒂芬斯(Sloane Stephens)、15的德國前球后柯貝(Angelique Kerber)…等知名球星共襄盛舉，淑薇首輪擊敗拿過法網、溫網的雙料冠軍瑪格瑞莎(Garbine Muguruza)，比較可惜的是次輪以3盤敗給世界排名24的比利時選手梅爾藤斯(Elise Mertens)。

翻開謝淑薇的參賽紀錄，從八月底的美網開始到現在共進行了7場比賽，7場比賽中就有6場打到3盤方分勝負，另外1場也共進行了19局，不難發現台灣一姐淑薇近期對戰都會拉長戰線，時常呈現與對手纏鬥的趨勢，建議喜歡運彩的朋友們瞄準謝淑薇的比賽投注大分或是對手讓分，應該會有不錯的命中率！

(中時電子報)