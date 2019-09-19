「華盛頓郵報」今天報導，美國總統川普向一名外國領袖做出的承諾，讓一名情報圈官員憂心如焚到正式提出吹哨者申訴的地步。

華郵引述兩名知道內情的前官員說法報導，目前還不清楚川普是跟哪位外國領袖交談，也不清楚他對這位領袖做出什麼承諾。華郵說，其中一名透露消息的前官員指出，川普當時是透過電話跟這位領袖交談。

川普與這起事件的直接關聯性過去從未曝光，這不僅引發川普在處理敏感資訊上的質疑，也恐導致川普與自家情報圈關係更加緊繃。

華郵說，監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）8月12日收到申訴後，認定內容可信且不安程度足以列為「緊急關注」事件，達到需要通知國會監督委員會的法律門檻。

華郵報導，國家情報總監（DNI）代理總監馬奎爾（Joseph Maguire）兩週後接到申訴，依照法律應於7日內轉報給國會，但他卻以申訴對象不在他權限之內為由，拒絕跟國會議員分享細節。

白宮、國家情報總監和吹哨者的委任律師均婉拒置評。

聯邦眾議院情報委員會主席、民主黨籍的謝安達（Adam Schiff）正尋求方法，強迫美國情報官員向國會公布吹哨者申訴的完整細節。

謝安達在聲明中表示，艾特金森明天將出席委員會的閉門聽證會，馬奎爾則已同意在一週後的公開會議上在委員會面前作證。

華郵報導，吹哨者8月12日向艾特金森的辦公室提出申訴，當天川普人在他新澤西州的高球度假村。白宮紀錄顯示，這個時間點前5個星期，川普跟至少5位外國領袖對話或互動。

其中包括跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，白宮紀錄顯示，這通7月31日的電話是白宮這方撥打的。

川普夏天期間也至少收到北韓領導人金正恩兩封信。

7月間川普在白宮會見的領袖還包括巴基斯坦總理、荷蘭總理和卡達酋長。

目前不清楚這名吹哨者是目睹川普與這位外國領袖通話，還是透過其他方式得知內情。

(中央社)