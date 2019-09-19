林志玲現身時裝周遭指臉僵浮腫。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

台灣第一名模林志玲6月和Akira結婚後，外界便十分關心小倆口的孕事，日前林志玲以突發狀況為由，和老公雙雙缺席央視《秋晚》。近日林志玲出席米蘭時裝周，穿著黑色薄紗短裙的她被拍到臉部略顯疲態，某些角度看來還有些臉僵浮腫，上圍也似乎大升級，被外界指孕味濃。

林志玲先前遭柯文哲烏龍爆料已懷孕，但柯文哲後來澄清是口誤，林志玲父親林繁男也幫忙背書否認，指：「她（林志玲）搖頭啦」。而林志玲先前本預告會在今年《秋晚》獻出和老公Akira婚後首度同台，卻臨時取消，林志玲工作室則回應：「因為個人一點小小的突發狀況，很可惜沒有辦法與大家在舞台上見面。」

今大陸微博熱傳林志玲出席米蘭時尚周照片，可見她穿著黑色透視短裙，腳上穿著黑色長靴，性感露出絕對領域，不知是否因角度問題，林志玲某些照片看來頗疲累，雖瞪眼微笑，但表情僵硬，高腰短裙設計似乎有意遮肚，又引發懷孕討論，網友紛紛說：「懷孕了。胸部明顯變大兩個罩杯？」、「衣服不好欣賞」、「有點撞臉網紅」、「不知道是不是有好消息了」。

(中時電子報)