今年女排世界盃與奧運參賽資格脫鉤後，降低不少名將的參賽意願，歐錦賽新科冠軍塞爾維亞三大主力博斯科維奇、米哈伊諾維奇、拉希奇皆缺席，南美強權巴西的娜塔莉亞與坦達拉也提早回母隊備戰新賽季，陣容完整的美國女排及衛冕軍中國女排成為冠軍呼聲最高的兩隊。9/23(一)14:00，尋求世界盃二連霸的中國女排與美國女排將狹路相逢，中國女排能否移開奪冠路上的絆腳石?

不同於其他列強本屆世界盃保守的參賽策略，衛冕軍中國女排仍是派出黃金陣容應戰。從上個月的奧運資格賽來看，劉曉彤及龔翔宇等年輕選手經過國家聯賽的淬鍊後更加精實，而陣中除了朱婷及袁心玥兩大台柱外，近年飽受傷勢所擾的張常寧也重返國家隊，上屆世界盃中國女排奪冠三大主力「朱袁張」再度合體。雖然中國女排總教頭郎平強調本屆賽事只是備戰奧運的過程，希望藉由賽事增進球員間的磨合，但以其精銳盡出的陣容，不難看出中國女排對於隊史第五屆世界盃后冠是勢在必得。

美國女排過去雖然沒有在世界盃奪冠的紀錄，但過去四屆賽事共拿下1銀3銅，絕對是不容忽視的勁旅。本屆世界盃美國女排保留了大部分國家聯賽奪冠班底，而2014年世錦賽MVP希爾(Kimberly Hill)重磅回歸，將讓板凳深度深厚的美國女排戰力更趨完整。希爾歸隊後，空有進攻能力但接發不穩的赫克莉(Michelle Bartsch-Hackley)應會回到替補，由防守較好的拉爾森(Jordan Larson)頂上先發。主攻線上有希爾與拉爾森兩名攻守兼具的老臣，輔以國家聯賽決賽大放異彩的德魯絲(Andrea Drews)及華盛頓(Haleigh Washington)，美國女排聞名排壇的「光速進攻」將會襲捲再次今年世界盃賽場。

目前兩隊仍都拿下4勝0敗，戰力在伯仲之間。美國女排陣中雖然沒有像朱婷般能一錘定音的球員，但以前面四場比賽的內容來看，美國女排的接發球比國家聯賽時來得更順暢，攻擊手打修正球的情況大幅減少，加上進攻點眾多，對手的攔網判斷將更加困難。中國女排在朱婷之外，沒有特別突出的進攻點，傷癒復出的張常寧只有對俄羅斯一戰表現較理想，其它場次貢獻並不多。與其期待「朱袁張」同時爆發，團隊進攻穩定的美國女排是較保險的選擇，推薦投注「不讓分玩法-美國女排勝」。

(中時電子報)