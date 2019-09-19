今年移師日本大阪舉行的泛太平洋女網賽，寶島姊妹檔謝淑薇/謝語倢今天雙打8強戰6：3、7：5重挫大會頭號種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）/荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），收下4強門票。

謝淑薇昨天一日兩戰，單打不幸落敗，但經過適當休息後與妹妹合作的女雙收下勝利，今天兩人再接再厲，兩盤比賽雖然都是謝家姊妹先被破發，但都能很快調整過來並回破對手，且兩盤比賽謝家姊妹破發的局數都比對手多，特別是第二盤第8局再度遭破發後，連續收下4局鎖定勝利。

葛羅菲德/舒兒絲本季其實戰績不錯，卡達、羅馬、伯明罕、加拿大及辛辛那提五站賽事都拿下亞軍，其中兩站決賽面對寶島女將這對德荷跨國配都遇到很大難題，例如卡達公開賽女雙決賽敗在詹家姊妹詹詠然/詹皓晴拍下，伯明罕女網賽雙打決賽則是不敵謝淑薇和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）。

謝淑薇/謝語倢下一輪對手是烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok）/美國史蓓爾絲（Abigail Spears）。

(中時電子報)