印地安人普伊(紅髮)與隊友慶祝獲勝。（美聯社）

美國職棒例行賽正式進入尾聲，本週運彩達人帶您觀察三支角逐美聯外卡隊伍的態勢與賽程，預估如何投注有較佳賺取獎金機會：

三支球隊分別是光芒、印地安人、運動家，都在各自分區排名次席，與領先球隊洋基、雙城、太空人都有一定程度場差。洋基與太空人本季分別因打擊與先發輪值表現強勢，一般評估光芒和運動家幾無可能逆轉在分區封王；印地安人雖然落後最少僅4.5場，但關鍵在於重要主力因傷缺陣，被認為是目前爭取季後賽名單中較弱勢的一族。因此，這三隊戰略設定上很可能專心鎖定於兩張外卡賽門票的拚搶，本週的賽程掌握相形之下便格外重要！

本週至下週二為止，三隊都將分別面對兩個系列賽的對手，除了光芒有一次跨聯盟客場之旅，其他五個組合都在自家主場。光芒兩場作客要遇上的是西區超級強隊道奇；隨後隔一天移動日後開始與紅襪進行主場四連戰，紅襪雖然本季戰績不佳，但美東間對戰一向互咬激烈，所以說目前光芒雖有外卡排名第二的領先優勢，但無人能確保六場比賽過後是否變盤。

美聯三支外卡領先球隊賽程

相較之下目前外卡戰績第一的運動家除了本身近況佳，就賽程安排而言也形成頗大利多。接連作客的皇家和遊騎兵都已是確定無緣季後賽的戰績不佳弱隊，最後這段期間很可能以磨練新秀或調整未來隊型為主，在來訪客隊對勝敗需求與企圖較小的前提下，運動家可說是能夠帶著較輕鬆的心情在自家主場衝刺戰績。

介於這兩個組合間的印地安人則須步步為營，主要原因還是因為自身戰力有所缺損。對戰老虎應能掌握優勢；但對上費城人時，由於費城人在國聯還具有競爭外卡的可能性，因此理應拚到九月結束才會罷手，印地安人稍有不慎就將和季後賽快速說掰掰…

投注上，達人推薦光芒與道奇對戰鎖定客隊不讓分高賠，對紅襪時則必押主隊不讓分低賠；印地安人兩個系列賽則是先買大後買小，原因當然和客隊的投手壓制力有關；至於運動家，由於他們下半季以來表現實在非常優秀，這六戰除了大膽加碼主隊讓分過盤，也可以小買5到7分的勝分差包牌來博取高賠率獎金！

(中時電子報)