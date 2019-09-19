高雄巿長韓國瑜與國政顧問團19日直播後，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡受訪，被問到韓國瑜與郭台銘是否已經「斷線」？何回答，郭董事長與韓巿長之間有共同的朋友，透過共同朋友的安排，希望能讓韓巿長拜會郭董事長，並當面請益相關政策，及國家未來的方向，如有確切的時間、地點，會立即跟外界說明。

共同的朋友是誰？何庭歡表示，是非常關心兩位近況的共同朋友，並積極的連繫雙方，希望有機會安排兩人見面，至於共同的朋友是來自政界、企業界或財經界？何庭歡重申就是很關心兩位近況的朋友。由於韓國瑜可能再度赴美，在赴美之前有沒有可能見面？何庭歡表示，會希望共同的朋友能夠盡速的安排。

針對國政顧問團成員廖達琪提醒要看到中間選民的需求，何說，現在還有很多的努力要去進行，包括整合藍營內部、凝聚志同道合的好朋友、做好巿政獲得支持者的支持等，當然也希望中間選民可以看到國政顧問團提出很多很好的政見，希望這些政見能夠吸引所有的選民支持。

柯文哲形容「韓粉出征、寸草不生」，何庭歡表示，對於韓粉，以及所有的支持者，都是希望可以有風度，以及秉持著巿長的愛與包容，去面對所有的事情。

柯文哲說31位連署「團結、奮鬥、救中華民國」的大老有一半以前勸進過郭台銘，何庭歡回應，韓巿長、郭董事長等人都有共同的目標，當前執政的政府對於國家主權有不確定的因素存在，為了避免國家主權出現危機，要打一場中華民國的生死保衛戰，希望大家都能團結一致。

至於老虎軍團有人批韓沒有「長官樣」，何說韓巿長的言行表現出來的是很庶民的風格，國家的領導人也應該是要苦民所苦，能跟民眾站在一起。

(中時 )