葉全真帶著主播小延、小沛9月19日到23日前往韓國首爾直播，出發前3人刻意養胖自己，就怕一趟韓國行又要全體破人生體重新低！原本已經極瘦的葉全真，上次去韓國直播前看到人生體重新低點45.5公斤，同行的主播小延則是之前卡在53公斤許久，從今年2月開始去韓國直播後，每去一次韓國就瘦1到2公斤，一路瘦到45公斤。

另一位主播小沛體重從未低於50公斤，從6月加入韓國直播後，這輩子首次看到體重到49公斤，而且最慘的是小延跟小沛兩個姊妹花，有如連體嬰般出發前3天竟然同時開始拉肚子，把中秋節養胖的體重通通浪費了，讓葉全真笑說，歡迎想減重的朋友加入韓國直播團隊，保證減重成功。

葉全真帶團去韓國直播，順道去星空圖書館拍照留念，左起小延、葉全真、小沛。（翰成數位直播提供）

葉全真笑說，上次7月韓國行之前捐血後破人生體重新低到45.5公斤，從韓國回來後根本不敢站上體重計，也不敢再度展現吃火鍋6盤羊肉片開胃的大胃王實力，只敢慢慢進食養回來。後來確定9月要再度出發去韓國後，出發前兩個禮拜鮮少喝手搖杯的她，開始天天下午帶一杯綠豆沙加珍珠，刻意要養胖自己，好不容易終於重回47公斤體重。本月12日生日的葉全真，接連收到家人、經紀公司、朋友及粉絲贈送的5個蛋糕，雖然沒完全吃完，但也讓她囤積足夠的熱量面對韓國直播的挑戰。

左起小延、小沛。（翰成數位直播提供）

葉全真表示，這次韓國直播她不想再瘦下去，18日與小延前往韓國四年一次的最大的2019 InterCharm Korea 韓國美容展，與廠商洽談直播商品時突然發現肚子好餓，當場舉起手來要求暫停會議，等她覓食回來再繼續。於是葉全真當場帶著小延前往展場內的美食街尋找食物，無奈韓國這幾天接連爆發非洲豬瘟、A型肝炎，豬肉、貝類兩人不敢吃，牛肉兩人也不吃，小延又怕吃蝦會過敏到時候影響直播，所以這兩天只能怒吃韓國炸雞，吃到兩人身體躁到不行，偏偏又找不到水果跟蔬菜均衡一下，讓小延也立刻從拉肚子變成便秘，加上行程滿檔讓她實在是滿腹「委屈」無法排解。

但還是有讓人開心的事，由於美容展地點在韓國首爾江南區附近上班族頗多，葉全真與小延這兩天走在路上覓食時，常遇到韓國男性上班族投以注目眼光，晚上在巷弄覓食更遇到喝了點小酒的上班族搭訕，一群男人對著兩人說著一連串韓語，無奈兩人一句話都聽不懂，只能說跟韓國歐巴無緣。

葉全真。（翰成數位直播提供）

(中時 )