英國一名71歲翁理查德(Richard Keedwell)，於2016年行經伍斯特郡(Worcester)時被拍到超速。從而收到了一張100美金的罰單。而正是這張罰單最後讓理查德傾家蕩產，連要留給孩子的遺產都因此消耗殆盡。

據《BBC》報導，當時理查德收到罰單時，他認為自己並無超速行為因次這張罰單來的非常不合理。為了「討回公道」理查德一狀告上法院，經過三年的「纏鬥」花費了將近百萬，最終法院判決他敗訴。理查德認為對自己的家人感到非常抱歉，同時也認為司法並沒有還他公道。「我為這筆鉅額感到後悔，我真的只是單純想要正義。」理查德說道。他同時表示原本這筆費用應該是留給兒子的遺產，卻因為這張罰單打亂了所有的一切。

至於本以為能很快解決的案件，為何拖了3年才結束，英國檢察署的發言人表示，由於理查德所提出的問題需要額外的聽證會和專家提供的證據才能解決，所以整個案件才會如此冗長。

(中時電子報)