【狗狗肉環島趣！鏟屎官必看行前懶人包！】

汪星人巡島必備行頭

帶著汪星人環島是每個奴才的夢想，但是行程中可能會有許多不可抗因素，像是氣候變化、汪星人身體不適等等問題，都讓奴才避之唯恐不及。其實，只要做好行前準備、行程規劃好、選擇安全無虞的交通工具，帶著汪星人環島不再是件難事！

【奴才請筆記！汪星人專屬的10個小物絕對要帶著】

任何長途旅程都一樣，只要做好行前準備就可免去後續的麻煩事兒！首先，出發前一定要先記得帶汪星人讓獸醫大臣做健康檢查，確認狗狗的狀況是否適合環島，確認汪星人是健康寶寶後，接著就要準備汪星人的10個專屬小物囉！

1.涼巾和保冷袋：在炎炎夏日中，可以幫汪星人快速降溫的「涼巾和保冷袋」就不可不帶，畢竟光靠狗狗的舌頭散熱是不夠的喔！出發前，先把保冷劑冰在冷凍庫，隔天出發時再放入涼巾中，可以圍在脖子或是肚子上，降溫效果很好。

2.防暴衝牽繩：調成肩背模式後，奴才的兩隻手就可以做其他事，汪星人也不會因為太興奮而飛奔到遠處，實用性很高。

3.護目鏡：購買護目鏡時，建議帶著汪星人去試戴，如此才會配戴舒適、大小合適。他們的眼睛敏感又脆弱，容易在高速行駛時被砂石碰撞到，或長時間曝曬在紫外線下都會造成眼睛發炎、白內障、青光眼等疾病，因此防護措施必須做足！

4.雨衣：雨衣除了防濕之外，還具有很好的保暖效果。環島時，會經過一些山路和海岸線，這些地方水氣重、日夜溫差大，讓汪星人穿著雨衣可以保暖，入夜後更有螢光警示的效果喔！

5.涼感背心：只要加水就能利用水氣蒸發的原理達到涼爽的效果，讓汪星人穿在身上可以將熱氣散去，維持一定的涼度，操作簡單、攜帶方便，奴才絕對要帶在身上！

6.夾式小電風扇：將電風扇夾在寵物包上，增加內部的空氣流通，吹散熱空氣，也能在靜止時吹到風。

7.寵物牙刷牙膏：保持汪星人的口腔清潔及氣味，因此必須要養成每天刷牙的好習慣。

8.外出水壺：汪星人跟著奴才奔波，勢必也要補充足夠水份，因此帶著水壺可解決狗狗外出喝水的問題，操作簡單、方便攜帶。

9.撿便袋：身為愛地球的好公民、模範奴才，一定要隨身攜帶撿便袋，汪星人就地方便完之後，奴才要記得將便便帶走喔！使用方便、不沾手，可挑選捲型設計的撿便袋，用完可直接掛在寵物包上。

10.外出摺疊保鮮盒： 隨時解決汪星人的飢餓，用完可將碗收納到最小體積，非常省空間。

【不能讓汪星人不舒服！專屬行動旅館3關鍵這樣挑】

環島的天數幾乎都是3天以上起跳，大部分時間汪星人都要待在車上，寵物包就顯得格外重要。在路地上跑跳之後，上車進寵物包等於是汪星人的休息時間，因此舒適度絕對不能馬虎，這時奴才要切記挑選寵物包的3個重點，分別是透氣、方便、安全。

「透氣度」良好，才不會讓汪星人待在包裡覺得悶熱，導致無法待上太久時間；「方便」則是方便奴才攜帶、移動；「安全」是讓汪星人平穩地被固定在機車腳踏墊上，不致於不穩、搖晃。另一個很重要的，是要選擇適合車子腳踏墊空間的寵物包，而且限小型犬喔！

【汪星人騎乘 Gogoro 傲視群狗 7優點94狂啦！】

騎乘狗狗肉環島已經不是新鮮事，但這裡要告訴你，為何帶著汪星人騎狗狗肉環島最安全！以狗狗肉 2 Rumbler 這款為例，它擁有高亮度LED車燈，讓你行經任何路段都最耀眼，不怕被車子、行人忽略；SBS同步剎車系統率性說停就停，路上遇到小插曲也不會怕；空氣坐墊超舒適，不用擔心屁股又麻又痛，有效緩衝並且分散壓力，讓你整趟旅程舒適又放鬆；125cc機車同級動力輸出，不怕騎一騎中途沒力，一路催落去帶著汪星人去秘境拍美照。

除此之外，狗狗肉沒有可怕的燒滾滾排氣管，不用擔心汪星人被燙傷；也沒有傳統引擎明顯又刺耳的噪音，汪星人不會被嚇到；還有自動倒車功能，不怕寵物暴衝或被壓到，安全指數破表！最後，更擁有25L的寬敞置物空間(可以放一頂全罩或2頂4分之3罩安全帽)，不怕大包小包攜帶不便。

〔奴才3招讓汪星人出巡健康又舒適〕

環島的天數不算短，因此奴才絕對要細心注意汪星人的健康狀況，在有空閒之餘，可以幫汪星人按摩紓緩壓力、改善健康，建議每日按摩45分鐘，這段時間會是奴才與汪星人之間最佳的親密交流時刻唷！

行程中，汪星人的水汪汪大眼也是要注意的，畢竟長時間吹風會使雙眼乾澀，奴才要記得幫汪星人滴眼藥水；奴才還要注意氣候變化，就算沒有下雨但氣溫驟降，也要幫汪星人穿上雨衣保暖，避免感冒不適。

〔尋找換電站、最佳路況 環島規劃TIPs報你知！〕

Gogoro共有1390以上的換電站，遍佈全台，就連便利商店、全聯也能換電池，奴才和汪星人在這時也能休息充電，才有體力共同完成下一個行程。

奴才在出發前還要再做一個功課，就是盡量選擇最佳路況，像是避開難騎的小路，防止路上有過多的坑洞或小石子，不然路況太顛簸會造成奴才跟汪星人不適，汪星人甚至會有嘔吐狀況發生，因此選擇最佳路況也很重要喔！

〔拜訪寵物友善空間 體驗最棒的環島行程〕

找尋寵物友善空間很重要，才不會打擾到沒有養寵物的客人，所以出發前都要先找好寵物友善餐廳及民宿，而且還能跟其他奴才、汪星人交流，好好睡、好好吃，說不定還能與其他的環島奴才成為夥伴呢！

不久前，有位可愛的女孩「柔蓁」也完成了騎乘 Gogoro 帶著汪星人環島的任務，她說，Gogoro 沿路都可以順利換電，不愧是唯一能環島的電動機車，而且托這次的福，發現人與人之間的距離能因共同興趣而快速升溫。趕緊透過這支影片看看她與汪星人小美嬛的動人環島之旅吧！

柔蓁嬛島中---Gogoro帶著狗狗騎車環島攻略

(中時電子報)