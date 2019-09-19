八德分局員警維持地景藝術節周邊交通。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

八德分局員警維持地景藝術節周邊交通。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

八德分局員警維持地景藝術節周邊交通。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

警友會給予員警相關物資，補充能量。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

為期17天的2019桃園地景藝術節將進入尾聲，為維護展區安全與周邊交通秩序，八德警分局平日1天出動警察及義交達175人次，假日出動266人次，加上每個派出所巡邏網均納入機動支援勤務，整個展期期間出動超過數千人次警民力來維護交通秩序與展區安全，相當辛苦。

主辦單位體恤警察除了要支援地景藝術節外，仍需兼顧轄區治安工作，所以特別編列預算協調義交協助周邊交通疏導管制，減輕員警負擔，八德分局警友辦事處及各派出所警友站也紛紛在主、副展區成立了「行動補給站」慰勞每位辛苦執勤的警察同仁、義交與志工，讓大家能適時休息並補充能量。

警方提醒民眾，活動即將閉幕的最後一個假日，預估仍會湧入人、車潮，將視需要加派員警與義交執行交通疏導管制，另外受熱帶性低氣壓外圍雲系影響；20日至22日北部及東北部地區將有短暫陣雨，明、後兩天雨勢會更加明顯。

為避免天候不佳造成停車不便或交通壅塞降低遊興，提醒要攜帶雨具，民眾可搭乘接駁公車、大眾運輸交通工具往返展場，另呼籲駕駛人務必遵守執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

(中時 )