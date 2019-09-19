洪志恒將縣長、立委都告進去，強調要督促他們加快改善速度。（李金生攝）

金門常駐醫療專機放不下主動脈內氣幫浦，一再發生心臟病患延誤後送情事。宣布參選立委的洪志恒今（19）控告縣長楊鎮浯、立委陳玉珍未能終止4年近5億元的無用契約，另尋其它改善方案，涉嫌違背職務殺人未遂罪。縣府和立委辦公室則強調，相關補救作業一直持續進行中。

洪志恒強調，他也肯定楊、陳2人的努力，但因此事攸關鄉親的性命，後送「黃金時間」一刻都不能等，因此才將2人都告上法院，希望給他們都打上強心針，才能加快改善速度。

飛特立航空常駐金門噴射醫療專機因艙門太小，無法推入維生的主動脈內氣幫浦（IABP），只能轉由台灣飛來的空勤總隊直升機支援，導致心臟病患延誤後送台灣就醫，8月27日又發生在突發心肌梗塞的行政院金馬行政中心執行長翁明志身上，引起鄉親議論紛紛。

洪志恒指出，楊、陳2人明知醫療專機無法完善擔負後送任務，對心臟病患根本起不了作用，卻未各依縣長、立委職權來終止或解除4年4億9800元的無用契約，另簽署其它更佳的後送契約，「不務正業」任由無辜的「命案」一再發生，至少該當公務員致人於死罪。

陳玉珍國會辦公室主任董志謀則指出，陳玉珍在本月3日邀集中央、地方主管協商，針對

金門醫院董文雅副院長主張完善的醫療後送，應增加主動脈內氣幫浦（IABP)、電擊器、葉克膜等3項，就改善方向達成共識。

董志謀指出，飛航器任何物件的增加或空間的改變，均涉及飛航安全，必須經過縝密的評估、測試、驗證等流程才能落實。飛特立航空允諾全力配合各項評估，包括電力、逃生動線、電子干擾、安全在內，再交由民航局進一步細部審查，10月5日將再召開第2次協調會。

縣府也表示，改善地區醫療問題是縣府的施政重點，楊鎮浯縣長在立委任內即多方奔走協調，如今持續帶領縣府團隊不斷努力，只要能確保鄉親性命和健康，「該用的絕對會用，一毛錢都不會省！」

(中時 )