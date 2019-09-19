恬娃主動露香肩。（林淑娟攝）

鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布，不參與2020總統大選，為政壇投下震撼彈！也讓死忠郭粉無法接受，最挺郭的資深女星恬娃得知消息，崩潰一整晚，在參加某台政論節目，她更激動大喊，絕對不會投給國民黨高雄市長韓國瑜，還發毒誓，稱韓國瑜恐拿不到250萬票，有得話，她就把她的頭剁下來當椅子。

恬娃18日在政論節目《鄭知道了》表示，郭退選後，她的票不會投給韓國瑜。此時，恬娃秀出她的國民黨黨員的黨證，表示她還是國民黨黨員，所以她還可以跟主席表達她的意見，她直言韓國瑜出來選，真的後果非常嚴重，韓國瑜頂多只能拿到250萬票！

恬娃更在節目上表示，如果是郭朱配，現在根本都沒現在這些問題，更希望吳敦義能把郭台銘請回來，只見同台旁邊國民黨文傳會副主委黃子哲無奈表示，黨是有制度的，恬娃馬上回說制度是可以改的呀！不然選不上就是選不上呀！恬娃更當場發毒誓，「頭剁下來給你當椅子呀」！恬娃稱韓國瑜絕對不會上，否則她就去當3個月義工，她家在國父紀念館附近，「國父紀念館的5號出口洗廁所洗3個月！大家來看我！」

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(中時電子報)