楊丞琳今年7月答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩微博）

楊丞琳今年7月在李榮浩生日時接受男友求婚，兩天前大陸網友爆料兩人赴合肥民政局領證，還被拍到現場照，當時楊丞琳和李榮浩雙雙回應：「謝謝大家關心」。今(19日)楊丞琳出席活動，親口證實喜事，承認和李榮浩已領證完婚，將李榮浩正式從男友身分升格為老公。

升格人妻第三天的楊丞琳，今出席手遊代言活動，會後受訪，媒體一見到她就喊「李太太、可以這樣叫嗎」？她笑回：「都可以，歡迎！」17日登記當李太太，她表示是剛好兩人當天都有空檔，事先就規劃好那天回他老家合肥辦手續，絕對不是衝動；升格人妻後感覺如何？楊丞琳說：「其實領證時有看到被偷拍，當下有制止，以為他們都刪光了，沒想到他們還留一手，我不是很自在、很熱愛放閃的人，沒有意思想做這種宣告大眾的事，但這也是喜事，沒什麼好否認的。」

完成登記手續後，會如外傳明年辦婚宴？楊丞琳說：「我真的對這些東西沒有想法，對於人生大事我反而會變得對這一切沒有想法！我們應該都不會在台北或北京辦婚宴，因為我們親友都很少，所以一切簡單，大家可能沒辦法看到世紀婚禮。」她對自己的人生大事堅持之前的想法， 維持「三不一沒有」原則：「不辦海島婚禮、不丟捧花、不找花童，也沒有伴娘」。

她表示與李榮浩婚後仍暫時分住兩地，平均一個月見一次，也不急懷孕生子，至於台灣何時登記？楊丞琳透露台灣登記手續繁雜，「總共11個步驟我們目前只進行到第3步」，楊媽媽雖沒親口肯定李榮浩，但她從母親表現感覺得出來，「我可以感覺媽媽是很喜歡他的」；最後問對她而言什麼是幸福？楊丞琳甜蜜地說：「很踏實、很安定的感覺。」

兩人2015年公開戀情，今年7月開花結果，求婚成功，楊丞琳更說，結婚絕非靠衝動，領證前要準備很多資料。對此，網友也紛紛獻上祝福，說：「祝你們幸福浩哥大嫂」、「就應該這樣大大方方的戀愛結婚，大大方方的承認多好」、「其他的不管，孩子的眼睛一定要像楊丞琳啊」、「這樣是不是去台灣就不用辦旅遊簽了」。

(中時電子報)