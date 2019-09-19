整桌菜都不陌生，在地小吃搬上五星餐桌。（王志偉攝）

升級版的扁食。（福容飯店提供／王志偉花蓮傳真）

夜市炸螃蟹。（福容飯店提供／王志偉花蓮傳真）

王志偉／花蓮報導

夜市庶民小吃，般上5星主廚餐桌！福容飯店花蓮店主廚蔡坤城，結合廣東菜、港點小吃，同時注入新元素，把在地小吃調整「星級版」，炸彈蔥油餅、夜市炸螃蟹、扁食以及爐烤梅子雞，都給饕客全新感受！

「炸彈蔥油餅」大家一定不陌生，但非得要到餐車排隊嗎？來飯店也能享受！主廚蔡坤城精心調配水與麵粉比例，堅持使用手桿餅皮，加入滿滿三星蔥，香氣十足之外更具嚼勁，還有「夜市炸螃蟹」，火候剛好的高溫酥炸，炸出螃蟹完美酥、脆、香，再佐入宜蘭三星蔥，以及主廚秘製的獨門椒鹽，光聞香就能讓你垂涎欲滴！

蔡坤城說，「蓮貞豚扁食」湯品的精髓在於，這款豬肉來自花蓮玉里無汙染的飼養環境，加上無施打抗生素，吃起來更加安心無負擔，他還推薦幾道本季新菜色給饕客，「叻沙松阪鮮蝦鍋」採用紅咖哩與叻沙調製成濃郁香甜的湯底，配合台灣人的口味，香度、濃度與辣度都恰到好處，準備好秋冬吃鍋大快朵頤了嗎？

因應新菜色上市，即日起到9月底，至福園中餐廳選點指定經典星級小吃(夜市炸螃蟹、蓮貞豚扁食以及爐烤梅子雞)，拍照上傳FB後公開打卡，每桌加贈新品小籠湯包，數量有限。此外還有自助晚餐第二人半價招待等活動。

(中時 )