邵族部落會議主席毛隆昌等人，認為日月潭孔雀園觀光旅館BOT案，周邊土地都是邵族的傳統領域，卻未依《原住民基本法》第21條，獲得部落同意前就先行招商和決標，表達強烈反對，原民會審查公告邵族傳統領域，擋下開發案，南投縣政府和業者孔雀園公司、南投縣魚池鄉公所不服公告，向行政院提訴願獲勝後，毛隆昌等人提行政訴訟要撤銷訴願，台北高等行政法院認為訴願結果沒錯，今(19)日判決毛等人敗訴。

本件起因南投縣府就魚池鄉水社段的孔雀園土地，在2016年12月20日，與「孔雀園觀光股份有限公司」簽訂「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」興建營運契約書，及設定地上權契約，隔年7月20日將孔雀園土地設定地上權登記予孔雀園公司。

魚池鄉邵族文化發展協會，為劃設原住民族傳統領域，依「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」組成劃設小組，並將成果提請部落會議議決通過，交由魚池鄉公所報請南投縣府辦理書面審查。

南投縣府去年1月3日函報原住民族委員會辦理後，原民會審查並邀集相關公有土地管理機關召開會議討論決議後，去年6月11日公告「邵族傳統領域範圍」，並刊登政府公報。結果孔雀園公司、南投縣府和魚池鄉公所不服公告，提起訴願，行政院今年1月25日決定撤銷，由原民會另為適法處理，這次換毛隆昌等邵族原住民不服，提起行政訴訟要求撤銷。

北高行審理認認，行政院為受理訴願機關，除原處分違法可撤銷外，若認為原處分「不妥當」，也可撤銷，本案行政院認為應使公告範圍內「全部」公有土地管理機關表示意見，方為妥當，才撤銷原處分，完全合法。本件傳統領域的爭議，既未經中央主管機關即原民會組成劃設商議小組會商協調完畢，就逕行公告邵族傳統領域範圍，並刊登政府公報，即有違誤，政院訴願決定撤銷，並沒有不當，原告主張訴願決定違法，並聲明予以撤銷，沒有理由，應判決駁回。

(中時 )