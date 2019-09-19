繼大陸宣布不參加今年台北金馬影展後，原訂擔任今屆金馬獎評審團主席的香港導演杜琪峯19日爆出請辭，原因是「電影投資方製作合約所限」。

目前未知杜琪峯請辭，是否與大陸取態有關。而金馬獎評審團主席改由本屆終身成就獎得主、導演王童出任。

香港經濟日報報導，金馬影展Facebook專頁今日中午公布杜琪峯請辭的消息。公告表示，杜琪峯為此帶來的不便深感抱歉，金馬執委會及主席李安對杜琪峯的處境表示理解，也祝福杜琪峯新作順利。

金馬執委會今年6月宣布，杜琪?出任金馬獎評審團主席。當時杜琪峯表示，金馬獎是華語電影的至高榮譽，對他的電影產生極重要的肯定，「在我還沒拿到下一個獎座前，我很榮幸能為它服務。也謝謝導演李安的邀請」。

不過，在大陸上月宣布暫停影片及人員參加今年金馬影展後，有傳香港電影也退賽，杜琪峯被指陷入尷尬處境。

第56屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，11月23日舉行頒獎典禮。

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