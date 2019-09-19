金鐘獎14項提名的《我們與惡的距離》與入圍13項獎項的迷你劇集《你的孩子不是你的孩子》在friDay影音平台可觀看，其中《你的孩子》裡「媽媽遙控器」單元反應熱烈，該劇主演劉子銓及他的父母親劉亮佐（斗哥）、趙小僑一家3口接受friDay影音專訪，趙小僑自爆，「斗哥在金鐘獎入圍公布後，得知兒子成為新人獎遺珠失落了2天，我反而花了很多時間在安慰他，銓銓則十分冷靜面對公布結果」。

劉亮佐說，「金鐘獎公布後小僑問我要不要跟銓銓聊一下，我才知道兒子沒入圍，頓時心情跌落谷底。」劉亮佐對於兒子第一次參與戲劇演出表現給予肯定，「我大概難過了兩天，同時也安慰了銓銓，他告訴我他的心情其實沒受到太大影響。」

劉子銓。friDay影音提供

劉亮佐說，打從銓銓一開始拍戲，有空就會陪他，默默透過影像紀錄兒子拍片的點滴，「原本想作為一個紀錄片，待金鐘入圍公布後送給他，讓他的努力成為一個美好回憶。」雖然想法落空，但這個記錄片還是會如期完成，劉亮佐驚訝兒子在戲劇上的表現，直呼看到銓銓未來的可能性，「銓銓在表演上比我有天份太多了，當然他還有很多努力的空間，但這些都是成長必經之路。」趙小僑則透露有著身為母親的矛盾，「一方面希望兒子可以入圍，一方面又擔心年紀輕輕就入圍或拿獎容易得意忘形」，趙小僑仍肯定兒子的天份，「雖然有不足，但能與這麼棒的導演與團隊合作是銓銓的莫大榮幸」。

劉子銓。friDay影音提供

劉亮佐與趙小僑在兒子劉子銓拍攝「媽媽遙控器時」輪流陪伴兒子演戲，甚至在演出前，趙小僑陪兒子到美國的緬因州去LongStay1個半月，「那時我陪銓銓從第一場戲開始逐一的走戲，斗哥也透過爸爸的角度，將30年的表演經驗透過手機視訊，隔空陪銓銓討論劇本。」劉亮佐回憶陪兒子拍戲情景，「看著兒子在14歲時拍攝一場要奔跑搭公車的戲，銓銓跑了超過十幾趟，但是卻沒喊累，盡心盡力地完成導演的指令，這對年輕人來說很不容易。」也因此讓劉亮佐當下對兒子的敬業態度感到驕傲。

趙小僑在拍攝現場看到劉子銓拍攝被媽媽控制住心靈的畫面，看到銓銓把相當融入在角色裡面，「我竟然就哭了」。專訪過程中面對爸爸媽媽的鼓勵，劉子銓反而有點害羞，自認在演藝之路仍需持續的努力與進步，「爸爸媽媽對工作上積極態度，是我學習的榜樣。」盼未來能有機會入圍演技相關獎項，會不斷精進自己。

一家四口和樂。friDay影音提供

(中時 )