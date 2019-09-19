金黃夕陽光耀大樓的壯觀景象，1名員警站路中指揮交通，有網友大讚：「警察背影好帥！」。（摘自台中市警察局長粉絲專頁《TCPB局長室》）

台中市警察局交通大隊指出，行人不得在道路上任意奔跑、若違反道路交通管理處罰條例、勸導不聽，將處以罰鍰300元。（摘自台中市警察局長粉絲專頁《TCPB局長室》）

台中市區18日至20日傍晚3天，可能出現懸日景觀，18日首日聚滿人潮在西區公益、英才路口天橋上觀景，台中市警察局長粉絲專頁《TCPB局長室》PO照，金黃夕陽光耀大樓的壯觀景象，1名員警站路中指揮交通，有網友大讚：「警察背影好帥！」警方呼籲，行人不得在道路上任意奔跑、若違反道路交通管理處罰條例、勸導不聽，將處以罰鍰300元。

1名黃姓資深專業攝影師說，「懸日」指夕陽剛好介於2棟建築物間，逐漸緩落地平線自然現象，雖然他提前2個小時在天橋上最恰當的位置卡位，但首日夕陽很小，拍不到他認為落在地面上的「懸日」，他會繼續守，碰碰運氣拍出「懸日」美景。

台中市警察局交通大隊指出，因「懸日」出現時間正值下班交通巔峰期間，當地轄區分局規劃勤務交通指揮，但有民眾為拍攝美景，並追逐、任意穿越馬路、人車爭道等行為，實在險象環生，提醒民眾注意安全，遵守交通規則。

「懸日」一詞源自於美國紐約夕陽灑落曼哈頓棋盤式的街道美景，台中市近日掀起「懸日」潮，造成人車擁塞；台中市警察局交通大隊表示，未劃設人行道之道路，行人應靠邊行走，不得在道路上任意奔跑，影響交通秩序經警方勸導不聽，將處以300元以上罰鍰。

(中時 )