美國總統川普18日任命人質事務特使歐布萊恩接任波頓，任白宮國家安全顧問一職。據外媒報導，曾經訪台的歐布萊恩與波頓皆為主張對陸俄強硬的保守派，但相較於波頓，歐布萊恩在華府人緣遠比前任要好，獲得川普行政團隊的信任，脫穎而出。

據「紐約時報」報導，遭開除的前任國安顧問波頓（John Bolton）最大的問題在於知情太多，且對經驗的自信反成為一大缺失；他不僅毫不掩飾自己根深蒂固鷹派觀點，還以帶刺的個人風格予以捍衛，終與同僚乃至川普本人漸行漸遠。

然而，現年53歲的歐布萊恩（Robert O'Brien）平易近人、善於奉承為他在整個川普政府裡贏得人和，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、川普女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）都支持歐布萊恩的人事案。

紐時指出，歐布萊恩鴨子划水爭取國安顧問一職，除向川普表明外，還成功鼓動其他人為他敲邊鼓，加上外傳他是蓬佩奧多年好友，也是蓬佩奧少數能接受的人選之一，應能修復因先前波頓所造成國安顧問與國務卿之間的裂痕。

歐布萊恩擁有傳統的保守派外交政策觀點，他支持美國採取較強硬的手段對大陸、伊朗及俄羅斯，波頓在小布希政府期間擔任美國駐聯合國大使時，歐布萊恩是波頓的同事之一，但他並非波頓那種意識形態掛帥的類型。他曾在「沉睡中的美國：恢復美國對危機世界的領導地位」（While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis，暫譯）一書中批評前任總統歐巴馬總統任內外交過於軟弱，呼籲美國應大膽遏止「獨裁、暴君與恐佈分子」。

至於在對台政策方面，華府外交圈人士透露，歐布萊恩長年活躍於共和黨外交圈。雖然他過去並未涉及對台議題，但對台立場與國會共和黨團十分接近。歐布萊恩曾在2016年5月訪台，之後將對台觀察發表在「國家利益」（National Interest），並在文章中形容台北是個美麗且不斷發展的城市。

此外，他也預測當時蔡政府執政後，大陸會企圖策動台灣邦交國轉向，並會在台灣海峽舉行大規模軍事演習。他當時呼籲，台灣的國防預算不足，認為台灣需要增加國防預算，以增強自我防衛。他認為擁有高度開發經濟與技術實力的台灣，沒有理由不靠自身力量發展國防工業。

(中時電子報)