知名主持人于美人6年前和前夫James離婚，雙胞胎兒女今年高中畢業，兒子Max選擇赴瑞士洛桑讀飯店管理，女兒Mina則赴英國倫敦大學念建築，不過兒子罹患罕病一隻眼睛接近全盲，讓她親自護送兒子到瑞士讀大學，更在臉書感概：「我也只能放手」。

于美人臉書曬出和兒子合照，道出為人母心情，感嘆：「兒子離家上大學了，開啟了真正獨立的第一頁。迫不及待想探索新環境的喜悅與興奮，也參雜不少對未知的緊張與恐懼」，但未料赴學校報到，就遇上第一個挑戰，因為學生簽證少蓋一個章，讓兒子得到境外地區補蓋，否則不能參與課程，也讓他半夜從日內瓦搭火車去巴黎，趕辦事處開門辦理手續再回學校，途中遇上流浪漢索討路費、無法如期搭上回程車的焦慮，以及拜託辦事處協助取用印的身段，都讓兒子學會什麼是為自己負責。

于美人臉書全文。（圖／于美人臉書）

不過兒子也要她放一百二十個心，不用太過他隻身在外求學，對此于美人表示看到兒子對校園生活充滿期待，也只能選擇放手，並獻上滿滿祝福：「愛的Max，天高任鳥飛，海闊任魚游」，對於媒體傳出她送兩個小孩出國燒近億台幣，她人在倫敦驚說，「一個人4年念下來約千萬，兩人差不多兩千萬，不可能近億。」

(中時電子報)