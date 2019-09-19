中視50週年 照片徵集活動開跑送購物金！ 15:012019/09/19 中時電子報 蔡曉婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中視開播滿50週年，舉行照片徵集活動。（圖／中視提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月31日中視開播滿50週年，電視台將推出一系列50週年相關特別企劃，而首先開跑的是「照片徵集活動」，歡迎大家至官網上傳與中視有關的珍貴照片，並分享照片背後的小故事，一起感受這50年來，中視帶給大家的歡樂與豐富視野，凡上傳照片，就有機會獲得「快點購」200元購物金。 中視50週年特區，還有「經典照片回顧」，更多的資訊歡迎前往中視官方網站。 中視官方網站由此去 (中時電子報) #中視 #50周年 #購物金 #照片徵集 也許您會感興趣 推薦閱讀 BeingLife創作大賽徵件開跑 04:092019/09/15 產業特刊 香港秋燈展 10月開跑 04:102019/09/16 產業．科技 三峽青年社宅申請開跑 最低6000元 14:532019/09/16 生活 華航經典照片徵集活動 將抽60名幸運星送機票 14:532019/09/16 生活 2019竹北市集928開跑 16:232019/09/16 生活 尋找您與華航的共同記憶 華航60經典照片徵集活動開跑 17:122019/09/16 財經 人行降準開跑 本周迎關鍵降息 04:102019/09/17 話題觀察 COMPUTEX報名開跑 四趨勢吸睛 04:102019/09/17 產業．科技 COMPUTEX 2020報名開跑 四大趨勢建構一站式採購平台 09:432019/09/17 科技 「2019食魚文化」漁業署扎根活動開跑 15:592019/09/17 財經 娛樂熱門新聞 女星結婚13天富商老公猝逝 辦後事才發現夫家負債傻了 - 娛樂 獨家／韓國瑜是我的偶像 鳥來嬤轟綠：別只怪前朝 - 娛樂 - 快點TV 《殺人回憶》兇手找到了 竟是殘忍姦殺20歲小姨子的他 - 娛樂 具荷拉昔被性侵犯男星「騷擾」 SJ藝聲超MAN舉動救了她 - 娛樂 突缺席晚會後 林志玲被拍遭指臉僵浮腫、上圍激升 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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