10月31日中視開播滿50週年，電視台將推出一系列50週年相關特別企劃，而首先開跑的是「照片徵集活動」，歡迎大家至官網上傳與中視有關的珍貴照片，並分享照片背後的小故事，一起感受這50年來，中視帶給大家的歡樂與豐富視野，凡上傳照片，就有機會獲得「快點購」200元購物金。

中視50週年特區，還有「經典照片回顧」，更多的資訊歡迎前往中視官方網站。

(中時電子報)