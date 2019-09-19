台中市副市長楊瓊瓔（右五起）背起「責任背包」，與民政局副局長盧政遠鼓勵年輕人參加「台中市祈福成年禮活動」。（盧金足攝）

台中市府今年將在北區孔廟擴大舉辦「祈福成年禮」。（盧金足攝）

滿18我驕傲！參加成年禮的學子，市府將贈送每人一套古代書生服、晴天環保杯及知名運動品牌後背包。（盧金足攝）

不必再「裝大人」了！台中市府今年將在北區孔廟擴大舉辦「祈福成年禮」，依循古禮的「加冠儀式」，更創新設計「

成年禮三部曲」和「動心忍性闖三關」活動，副市長陳子敬19日表示，成年代表一種責任，盼藉由成年禮讓學子認識成年的意義，對自己負責，也反思對社會的回饋。

台中市府民政局、北區公所將舉辦別具創意的「台中市祈福成年禮活動」，陳子敬指出，今年祈福成年禮特別加入闖關活動，包括「舉杯歡慶」、「責任背包」及「傳家寶、安心符」三部曲，及「好想大聲說愛你」、「登大人」及「愛的拍拍」動心忍性闖三關大考驗，讓參與者留下美好回憶。

副市長楊瓊瓔也到場與年輕人背起「責任背包」，洋溢青春氣息，她表示，設籍台中或在台中就學的16至18歲青年學子，今年名額特別加開50名，共開放150名參與，即日起開放報名，額滿為止。此外，參加成年禮的學子，將贈送每人一套古代書生服、晴天環保杯及知名運動品牌後背包，歡迎踴躍報名。

6名學子今天特別穿著「古代書生服」穿越古今走秀，陳子敬、楊瓊瓔、市議員劉士州、民政局副局長盧政遠、北區區長柯宏黛和孔廟忠烈祠聯合管理所所長江明珠等人一起翻開祈福立體書，宣布成年禮活動正式開跑。

(中時 )