蔡英文致詞過程中遭樂生青年舉布條抗議，大喊「蔡英文總統救救樂生療養院」。(吳亮賢攝)

抗議青年立即遭維安人員架離現場。(吳亮賢攝)

蔡英文總統今(19日)下午至新莊典華飯店出席全國聯合會金仲獎頒獎典禮，致詞過程中突有2男2女持黃色抗議布條衝入會場，大喊「蔡英文總統救救樂生療養院」，但立刻遭兩旁維安人員架離會場，蔡英文雖致詞一半遭打斷，仍先請在座貴賓給予他們掌聲，隨後繼續致詞。

(中時 )