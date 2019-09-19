一年一度的台北探索館「小志工研習營」來了。今年台北探索館針對喜歡飛機，且對導覽有興趣的小朋友發出英雄帖，舉辦《世界天空台北 城市航空巡禮》小志工研習營，明（20）日起接受國小四至六年級學童網路報名，正取70名，學員將參訪松山機場等地，通過精采研習課程後，將有機會擔任探索館正式小志工。

今年小志工研習營以兼具人文發展與現代科技方式，結合「航空歷史教學」、「航空科學體驗」、「航空場域巡禮」、「導覽技巧培訓」等主題課程，打造別出心裁的台北學知識內涵及航空飛行體驗，用多元、生動化方式培訓學童成導覽小志工。

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，今年台北探索館小志工研習營除延續經典的導覽培訓課程外，更增加「航空」主題課程，搭配台北探索館《世界天空臺北》特展認識不同面向的台北歷史。

課程不只靜態聽講，還將探訪松山國際機場、國防部空軍司令部部史館等重要且航空知識場域，除認識國內外航線的管理及運行，了解空軍飛行故事，更與統一超商攜手合作「飛機科學體驗營」，現場指導小朋友們由DIY學習中認識飛行知識原理，並進行試飛體驗。

小志工研習營報名日期自9月20日上午10時起至9月30日上午10時止，每梯次正取35名、備取10名，共2梯次，名單將於10月1日上午抽出並公告於台北探索館官網。

(中時 )