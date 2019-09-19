北科大今天宣布，與美國辛辛那提大學（UC）共同推出「EUGINE」雙聯學制創新方案，北科大工程類科系的大學生在4年修業期間，可，於每學期陸續修習完成UC規定的18學分（其中包括前往UC交換1學期，於該校修課至少12學分），彈性學制設計讓學生自己規畫學涯，做學習的主人。

北科大教務長楊士萱指出，現行一般跨國雙聯學制，大學部學生須於大三或大四前往國外合作學校修課；而「EUGINE」新制以「累積學分」制取代「學年學分」制，北科大工程類科系的大學生在4年修業期間，可衡酌個人學習時間與能力，於每學期陸續修習完成UC規定的18學分，學習更有彈性。

楊士萱表示，申請前往UC交換的同學，英文能力須達到該校規定TOEFL-IBT80分、IELTS 6.0或PERSON 47分以上的要求，因此學校將開辦英檢的強化保證課程，協助同學達標。此外，在北科大及在UC的修業期間，成績均須達到GPA3.0以上（滿分為4.0），申請逕讀博士班的同學還需有2位教授的推薦信。

北科大大學部學生畢業後，可依雙方合約書規定資格條件，赴UC攻讀實務型碩士班1年或學術型碩士班2年，具研究潛力的優秀學生更可直接申讀博士班5年。

申請UC雙聯者免繳交GRE成績（生醫所所屬學術型碩士班及博士班除外），而學生在北科大修習研究所課程之6學分及修習UC課程之6學分，總計還可抵UC研究所課程12學分，減輕學生的修課負擔。

(中時 )